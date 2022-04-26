Торговый центр в Подмосковье загорелся на площади 400 кв. м

Пожар в торговом центре «Шелковый путь» в Подмосковье произошел на площади 400 кв. м. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в региональном МЧС.

Уточняется, что задымление произошло в торговом центре в Видном в Ленинском городском округе.

«В 23:40 мск локализация на площади 400 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, из торгового центра эвакуировано 200 человек. Предварительно, пострадавших нет.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 110 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России — 67 человек и 21 единица техники.

Ранее в этот день сообщалось, что торговый центр загорелся на 32-м километре МКАД.

До этого, 10 апреля, в подмосковном Видном на 26-м километре Каширского шоссе на рынке загорелся павильон с лакокрасочными материалами. Общая площадь пожара составляла 100 кв. м.

Днем ранее в Усинске Республики Коми в торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. О пострадавших не сообщалось.