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Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 25 мая

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Министерство финансов США продлило до 25 мая срок сворачивания финансовых операций с российской «Группой ГАЗ», которой владеет бизнесмен Олег Дерипаска, и связанных с ней предприятий. Об этом 25 апреля говорится в обнародованной ведомством генеральной лицензии.

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Такой же срок был установлен для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций компании.

Ведомство распространило генеральные лицензии, одна из которых (General License 13R) касается продления срока избавления от активов «Группы ГАЗ», а в другой (General License 15L) прописаны сроки продления сделок с ней.

Согласно документам, «все транзакции и операции, необходимые для сворачивания сделок с «Группой ГАЗ», а также любым предприятием, в котором холдинг напрямую или опосредованно владеет долей в 50% или более, разрешаются до 12:01 по североамериканскому восточному времени (07:00 мск) 25 мая 2022 года».

24 января США сократили срок действия лицензии «Группы ГАЗ» сроком до 90 дней. До этого лицензии выдавались на год, срок действующей лицензии истекает в среду, 26 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сокращение США срока действия лицензий «Группы ГАЗ». Он отметил, что принятое решение, предположительно, не связано с санкциями.

В прошлом году Вашингтон ввел санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине» и «вмешательства» в президентские выборы в 2016 году. В них попал и Дерипаска, который на тот момент был главой «Русала». Также в санкционный список вошли En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Евросибэнерго». 19 декабря минфин США сообщал о планах снять ограничения с компаний, так как бизнесмен сократил в них свою долю. Но санкции против россиянина действуют до сих пор.

«Группа ГАЗ» — это российская автомобилестроительная компания. Она объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации.

В апреле 2018 года компания подпала под американские санкции вместе со своим владельцем Олегом Дерипаской. OFAC периодически отодвигает дедлайн, чтобы дать время для завершения переговоров о выводе компании из-под ограничений.

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