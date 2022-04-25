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Лавров заявил о противоречиях в словах Зеленского

Лавров: заявления Зеленского противоречат сами себе
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Высказывания президента Украины Владимира Зеленского часто противоречат друг другу. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
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«То, что он воспринимается как впечатляющая презентация Зеленским своих интересов, своих подходов, является предметом специфическим», — сказал он.

При этом Лавров подчеркнул, что российская делегация намерена продолжать контакты с украинской стороной, «профильной группой, которую выставил Зеленский».

По словам главы российского МИДа, в России по-прежнему многие убеждены в том, что «реально позиция Украины в решении в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах», а политологи уверяют, что нет смысла «разговаривать с командой Зеленского, а надо говорить с американцами».

Кроме того, Лавров в интервью заявил, что Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с РФ, а рекомендуют украинскому лидеру ужесточать позицию по отношению к Москве.

Как уточнил министр иностранных дел РФ, в переданном Россией Украине обновленном проекте договора учтены замечания Киева, однако ответ украинской стороны по поводу своих предложений российская сторона до сих пор не получила. При этом украинская делегация сослалась на нехватку времени у Владимира Зеленского.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговорный процесс между Украиной и Россией не закончился.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Первые три очные встречи стартовали 28 февраля в Гомельской области в Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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