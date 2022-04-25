Лавров заявил об отсутствии доверительного канала общения между РФ и США

В настоящий момент, в отличие от времен «Карибского кризиса» 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США, заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Говоря о том, как же мы все-таки должны себя вести и можно ли это сравнить с Карибским кризисом или нет, — тогда был канал общения, которому доверяли оба лидера. Сейчас нет такого канала. И никто не пытается его создать», — сказал он.

По его словам, контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины могли бы быть полезными, однако Москва не видит заинтересованности американской стороны.

Ранее, 18 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном.

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