Прямой эфир
Мир
Губернатор Белгородской области сообщил о ранении двоих при обстреле Журавлевки
Туризм
Швейцария со 2 мая возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме
Политика
Песков сообщил о планах Путина и Эрдогана провести переговоры 26 апреля
Мир
Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak
Мир
Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний

Лавров заявил об отсутствии доверительного канала общения между РФ и США

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящий момент, в отличие от времен «Карибского кризиса» 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, нет доверительного канала общения между лидерами РФ и США, заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Говоря о том, как же мы все-таки должны себя вести и можно ли это сравнить с Карибским кризисом или нет, — тогда был канал общения, которому доверяли оба лидера. Сейчас нет такого канала. И никто не пытается его создать», — сказал он.

По его словам, контакты с Вашингтоном по ситуации вокруг Украины могли бы быть полезными, однако Москва не видит заинтересованности американской стороны.

Ранее, 18 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии партнерских отношений между Москвой и Вашингтоном.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022