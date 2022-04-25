Застрелившего двух человек в Париже полицейского арестовали

В Париже арестовали полицейского, который открыл огонь по автомобилю, в результате чего два человека погибли. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил телеканал BFMTV.

Отмечается, что он помещен под стражу.

Ранее в этот день сообщалось, что полиция Парижа открыла огонь по автомобилю из-за отказа людей в машине остановиться для проверки. Полицейским автомобиль показался подозрительным.

Инцидент произошел в Париже в районе Пон-Неф. По предварительной информации, в автомобиле были три человека. Оставшийся в живых пассажир с заднего сидения был госпитализирован с ранением в руку, отмечает издание Actu17.