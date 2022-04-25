Путепровод на Батарейной в Иркутске закроют после майских праздников

Власти Иркутска перенесли дату начала ремонта путепровода на станции Батарейной. Объект закроют для проведения работ после майских праздников, сообщает пресс-служба городской администрации.

Изначально ограничить движение по путепроводу планировалось с 1 мая. Сроки скорректировали, чтобы не создавать препятствий местным жителям в период праздников, пишет ИА IrkutskMedia.

В качестве объезда автомобилистам предлагают воспользоваться дорогами через садоводства «Ангара-3» и «Нептун», по улице Набережная. Общественный транспорт будет перенаправлен с Объездной на Московский тракт, а затем на улицу 2-я Батарейная. Конечную остановку обустроят около пешеходного моста через пути на станции Батарейная.

Капитальный ремонт путепровода входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить работы и сдать объект планируется в июне 2023 года.