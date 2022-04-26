Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

В Министерстве обороны РФ (МО РФ) во вторник, 26 апреля, рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили мужество сержанта Велимира Тригуба, который, будучи в составе штурмовой группы, выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонны батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил и сумел в течение трех часов удерживать занятый украинскими националистами опорный пункт. Благодаря смелости и решительности сержанта Велимира Тригуба, украинские националисты лишились опорного пункта и большого количества живой силы и вооружения.

Уточняется, что штурмовая группа обнаружила опорный пункт украинских националистов, когда передвигалась в пешем порядке. Российские военнослужащие вступили в бой с врагом, в результате чего более 20 националистов были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих, еще семь сложили и сдались в плен, кроме того более 70 человек отступили в районы, контролируемые украинскими боевиками. При этом сам Тригуб и еще пять военнослужащих РФ в результате артиллерийского залпа украинских боевиков оказались отрезанными от основных сил штурмовой группы. Националисты, заметив это, бросили основные силы на прорыв обороны через зону ответственности сержанта. Сержант мужественно отстоял опорный пункт, добавили в ведомстве.

Подполковник, заместитель командира понтонно-мостовой бригады Андрей Найданов, продолжили в Минобороны, руководя колонной инженерных подразделений в составе 40 машин и более 100 человек личного состава, выдвинулся с подчиненными в район по маршруту общей протяженностью 200 километров. В ходе стоянки в промежуточном населенном пункте была выявлена работа украинского беспилотного летательного аппарата. Оценив обстановку и предположив, что по результатам работы беспилотного летательного аппарата противник нанесет артиллерийский удар, Найданов принял решение и вывел колонну из-под удара. Спустя семь минут после выхода колонны противником по населенному пункту был нанесен мощный удар из артиллерийских орудий.

Благодаря профессионализму и решительным действиям подполковника, колонна без потерь в личном составе и технике прибыла в заданный район, выполнив поставленную задачу, уточнили в оборонном ведомстве.

Также в МО РФ рассказали о матросе Сергее Вошкове, награжденном медалью «За отвагу». Вошков, сообщили в ведомстве, в составе батальонно-тактической группы выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов из-под контроля украинских радикалов и на подступах к населенному пункту столкнулся с эшелонированной обороной противника.

Боевики оказывали ожесточенное сопротивление с применением миномётов и артиллерии. В ходе одного из залпов матрос получил ранение руки, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести бой с националистами. Мгновенно оценив ситуацию, Сергей Вошков запрыгнул в горящий автомобиль и отвел его на значительное удаление от подразделения, после чего, выбравшись из него, укрылся за участками местности. После того, как автомобиль сдетонировал, Вошков самостоятельно добрался до основных сил и продолжил вести бой с вооруженными формированиями украинских националистов, рассказали в российском Минобороны.

25 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили штаб запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» в Новогродовке, а также склад боеприпасов в районе Славянска. По его словам, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 27 военных объектов Украины.

Кроме того, сообщалось, что ВС РФ уничтожили объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода и хранилища на севере города Кременчуг.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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