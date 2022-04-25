Прямой эфир
Мир
Губернатор Белгородской области сообщил о ранении двоих при обстреле Журавлевки
Туризм
Швейцария со 2 мая возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме
Политика
Песков сообщил о планах Путина и Эрдогана провести переговоры 26 апреля
Мир
Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak
Мир
Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний
Сюжет:

Минобороны сообщило об уничтожении шести подстанций для поставок Киеву западного оружия

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень», — сказал он.

Спецоперация в Донбассе 25 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Генерал-майор отметил, что через эти пункты Украине поставлялось иностранное оружие.

Также Конашенков заявил, что российские военные уничтожили штаб запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» в Новогродовке и склад боеприпасов в районе Славянска.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022