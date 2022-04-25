Минобороны сообщило об уничтожении шести подстанций для поставок Киеву западного оружия

Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили шесть подстанций на украинских железных дорогах. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности уничтожены шесть тяговых подстанций в районах железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень», — сказал он.

Генерал-майор отметил, что через эти пункты Украине поставлялось иностранное оружие.

Также Конашенков заявил, что российские военные уничтожили штаб запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» в Новогродовке и склад боеприпасов в районе Славянска.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 82 военных объекта противника, среди них: четыре командных пункта, 76 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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