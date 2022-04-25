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Госнефтекомпания Азербайджана опровергла сообщения об оплате российского газа в рублях

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не оплачивает поставки природного газа России в рублях, заявил изданию «Интерфакс-Азербайджан» в понедельник, 25 апреля, замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

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«В СМИ распространилась информация о том, что Азербайджанская Республика платит за импортируемый из Российской Федерации газ в рублях. Эта информация не соответствует действительности», — подчеркнул Ахмедов.

Накануне журналисты РФ распространили сообщения о том, что Азербайджан якобы начал оплачивать российский газ, импортируемый в страну, в рублях.

Отмечается, что на данный момент поставки газа России в Азербайджан реализуются на основе договора о сезонном обмене природным газом, который был подписан еще в июле 2021 года государственной компанией «Азерконтракт» и «Газпромом».

Соглашение актуально до 2023 года. Оно предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летом и обратно — зимой. Отмечается, что объемы поставок напрямую зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летний сезон.

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что поставки будут организовываться в размере 0,5 млн кубометров газа в сутки.

«Азерконтракт» в прошлом году отправил в Россию 326,5 млн кубометров газа.

25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что Российская Федерация в связи с санкциями со стороны Запада активно переходит на расчеты в национальных валютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. По мнению экспертов, приблизительно 30% от общей торговли Москвы с Баку производится в рублях, отметил он.

Как подчеркнул Гончар, Москва продолжает занимать позицию одного из ведущих экономических партнеров Баку и занимает первое место между импортерами нефтяной продукции Азербайджана.

23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ он подписал 31 марта.

Решение было принято из-за санкций против России, которые зарубежные государства ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой Путин объявил 24 февраля.

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