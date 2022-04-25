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Путин подписал указ об информсистеме противодействия коррупции «Посейдон»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Как сообщается в соответствующем документе на интернет-портале правовой информации 25 апреля, указ создан в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и других правонарушений.

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«Постановляю: утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон», — распорядился глава государства.

В указе поясняется, что в информсистеме «Посейдон» содержится информация, «предоставляемая в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации», а также информация о соблюдении или несоблюдении ограничений, запретов или требований по противодействию коррупции лицами, на которых распространены эти запреты и требования, в том числе включая их персональные данные.

Координатором системы будет являться администрация президента, а ее оператором — Федеральная служба охраны (ФСО). Помогать в использовании системы также будет Министерство труда и социальной защиты РФ.

24 января заместитель председателя комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что Россия опережает США и Европу в сфере обеспечения безопасности на различных объектах. В том числе в борьбе с коррупцией РФ значительно опередила Соединенные Штаты, Англию и Францию, отметил он.

12 января Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей.

До этого в декабре 2021 года в МВД РФ заявили, что финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. При этом также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, относится потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство.

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