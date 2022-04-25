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ФСБ задержала неонацистов за подготовку убийства Соловьёва по заданию СБУ

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ФСБ сообщила 25 апреля о задержании группы неонацистов, готовивших по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) убийство российского журналиста Владимира Соловьёва.

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«ФСБ РФ совместно с СК РФ задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм / Белая сила, власть») — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля и известного журналиста Владимира Соловьёва», — говорится в сообщении ФСБ.

Сообщается, что в ходе обысков у шести подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, а также обрез охотничьего ружья, граната РГД-5 и наркотики. Кроме того, изъяты поддельные паспорта граждан Украины с недостоверными персональными данными задержанных лиц, которые планировалось использовать после совершения преступления.

В настоящее время члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства журналиста. После реализации планов, добавили в ведомстве, группа планировала скрыться за рубежом.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. По его словам, поскольку Запад проиграл на информационном поле, то перешел к террору, к подготовке убийств российских журналистов.

Владимир Соловьёв, комментируя произошедшее, заявил, что не знал о планирующемся на него покушении. При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до журналиста «доходили разные слухи». Кроме того, Соловьёв поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.

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