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Житель Приангарья ожидает суда за контрабанду леса на 41 млн рублей

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В Иркутской области по обвинению в контрабанде леса на 41 млн рублей, легализации денежных средств и ряд других преступлений ожидает суда 57-летний житель Нижнеудинского района. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Следствие полагает, что обвиняемый создал через подставное лицо фирму по переработке и реализации древесины. С 2017 по 2020 год он приобрел, хранил и переработал деревья хвойных и лиственных пород, заготовленные незаконно.

По заключенным контрактам за рубеж было экспортировано свыше 7,5 тыс. кубометров леса на общую сумму 41 млн рублей. Часть из них в размере 14 млн рублей мужчина легализовал в 2019–2020 годах, зачислив на счета фирм, оформленных на номинальных руководителей.

«Всего обвиняемый совершил пять тяжких и два преступления средней тяжести в сфере незаконного оборота лесоматериалов», — цитирует сообщение ведомства ИА IrkutskMedia.

Жителя Нижнеудинского района обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ («Образование юридического лица через подставных лиц»). Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В конце марта на севере Приморского края пресекли незаконную заготовку древесины. Задержаны организаторы, также были изъяты две единицы спецтехники общей стоимостью 50 млн рублей.

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