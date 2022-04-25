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Украинские военные оборудовали опорный пункт в одном из жилых домов Авдеевки

МО РФ: украинские военные оборудовали опорный пункт в одном из жилых домов Авдеевки и насильно удерживают жителей
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В Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) в жилом доме неонацисты оборудовали опорный пункт, при этом жителей насильно удерживают в своих квартирах. Об этом 25 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В городе Авдеевка Донецкой Народной Республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе — тяжелая техника и РСЗО (реактивная система залпового огня. — Ред.), при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как «живым щитом», — сказал он журналистам.

Генерал-полковник отметил, что «такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

Он также заявил, что несмотря на проявленную Россией инициативу по эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, по состоянию на 20:00 мск 25 апреля гуманитарным коридором так никто и не воспользовался.

«С одной стороны, официальные лица Киева постоянно и публично заявляют о якобы находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — намеренно отвергают все гуманитарные инициативы российской стороны и никаких практических мер по эвакуации указанных лиц не предпринимают», — констатировал Мизинцев.

Он добавил, что несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки из опасных районов Украины, ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ эвакуированы 9 285 человек, из них 733 ребенка. Всего же с начала специальной военной операции, по словам генерал-полковника, уже эвакуированы 975 234 человека, из которых 178 091 ребенок.

Ранее, 20 апреля, Мизинцев заявил, что в Николаеве украинские националисты проводят рейды с целью выявления граждан с пророссийскими взглядами и их задержания. Всех подозреваемых задерживают, увозят в неизвестном направлении. Боевики территориальной обороны также осуществляют массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, отметил Мизинцев.

До этого, 9 апреля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харькове открывают огонь по мирным жителям, которые покидают дома в поисках продуктов питания. Мизинцев подчеркнул, что украинские власти пренебрегают всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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