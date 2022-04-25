Боксер Вильданов рассказал о подготовке к бою с Щербаковым

Боксер Денис Большой Папа Вильданов 25 апреля рассказал о подготовке перед боем с Максом Топором Щербаковым.

Он отметил, что хочет взять реванш после того, как в предыдущем бое «улетел» в нокаут за 15 секунд, сломав ногу.

«Подготовка прошла хорошо, нога целая, кулаки заряжены, они рвутся в бой. Если честно, чем быстрее выйти в ринг, побить эту наглую морду с горбатым носом, тем сердце мое быстрее успокоится», — рассказал Вильданов.

Спортсмен также отметил, что не согласен с высказываниями о том, что именно удар Топора отправил его в нокаут.

«Я ему верну все долги за всё то время, когда я был в гипсе, и пару костей ему с удовольствием поломаю, чтобы он почувствовал, как это больно», — заявил Большой Папа.

Ранее в этот день Вильданов и Щербаков подрались во время интервью для YouTube-канала KOVALENKO. Конфликт начался с оценки Большим Папой физической формы оппонента. Он отметил, что опасается за предстоящий бой, поскольку Топор находится в плохом состоянии, «весь опухший». После этого завязалась потасовка. Съемочной группе удалось разнять боксеров.

23 апреля стало известно, что Щербаков и Вильданов заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим поединком. Деньги получит победитель состязания.

18 декабря прошлого года Вильданов был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Щербакову.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.

Также зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.