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Сотрудникам таможни в Приморье вынесли приговор за миллионные взятки

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Хасанский районный суд Приморского края вынес приговор по трем уголовным делам в отношении сотрудников таможенного поста «Морской порт Славянка». Их обвиняли в получении взяток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Бывший замначальника таможенного поста, обвиняемый в получении взяток на общую сумму 2 млн рублей, приговорен к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере более 10 млн рублей. Также он лишен специального звания — майор таможенной службы.

Ведущего инспектора поста, обвиняемую во взятке в 50 тыс. рублей, суд тоже признал виновной. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафом в размере 500 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности в течение еще трех лет и лишением звания майора таможенной службы.

Еще одного инспектора приговорили к 4,5 года лишения свободы условно за получение взятки «в значительном размере». Точная сумма не называется.

По первым двум делам установлено, что бывшие сотрудники таможни получили через посредника взятки от директора транспортной компании. Взамен они не предприняли мер при ввозе в Россию из Японии незадекларированного товара.

Как отмечает ИА PrimaMedia, изначально в деле контрабандного ввоза груза фигурировал начальник таможенного поста, его заместитель, инспекторы и гражданские лица — всего шесть сотрудников ведомства и их подельники. Было возбуждено семь уголовных дел.

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