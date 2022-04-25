Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела села под Белгородом

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка в Белгородской области. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в этот день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что село Нехотеевка подверглось обстрелу с украинской стороны. Есть поврежденные жилые постройки и личный транспорт, добавил он. Пострадавших среди мирных жителей нет.

«… Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать данный факт, а также установить и привлечь к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении СКР.

Накануне стало известно, что украинский снаряд прилетел в село Отрадное Белгородской области. Отмечалось, что повреждений зданий и пострадавших нет, ситуация в селе спокойная.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».