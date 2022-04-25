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Швейцария со 2 мая возобновит выдачу виз россиянам в полном объеме

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Швейцария со 2 мая снимет все ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом 25 апреля сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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«Со 2 мая 2022 года россиянам больше не требуются ни сертификаты о вакцинации, ни тесты на ковид. <…> ковидные ограничения с апреля отменены и внутри Швейцарии. Больше не требуется носить маски в общественном транспорте, магазинах и других местах, как и предъявлять COVID-сертификаты для посещения кафе, ресторанов, музеев, театров и других объектов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что для въезда в Швейцарию россиянам необходима швейцарская виза, выданная национальным консульством, или действующая многократная шенгенская виза другой страны. Визовый центр Швейцарии TLS в Москве уже начал принимать документы на визу со 2 мая, добавили в АТОР.

11 апреля стало известно, что Дания и Швеция снова оформляют и выдают российским туристам визы всех типов.

1 марта визовый центр Италии VMS Italy в России начал прием документов на туристические визы. Региональные офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске.

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