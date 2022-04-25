Вильданов и Щербаков устроили драку во время интервью

Боксер Денис Большой Папа Вильданов ударил по лицу своего будущего соперника Макса Топора Щербакова в ходе интервью для YouTube-канала KOVALENKO. Видеозапись инцидента ведущий Святослав Коваленко опубликовал в своем Telegram-канале.

Конфликт начался с оценки Большим Папой физической формы своего оппонента. Он отметил, что опасается за предстоящий бой, поскольку Топор находится в плохом состоянии, «весь опухший».

После этих слов Топор толкнул стол, за которым они сидели, в сторону Большого Папы. В ответ на это Вильданов набросился на Щербакова и несколько раз ударил его по лицу.

Когда присутствующие в студии разняли их, Топор пригрозил Большому Папе продолжить драку, но в итоге ведущему удалось уговорить обоих не продолжать конфликт в студии, а показать себя на ринге.

Коваленко, комментируя произошедшее, отметил, что «всё в лучших традициях поп-ММА». Тем не менее он всё же задался вопросом: «Это треш-ток или у них реальная неприязнь?»

Ранее, 25 апреля, Топор заявил, что Большой Папа в хорошей форме, натренировался и похудел. Он отметил, что его соперник «очень злой, по нему видно, у него такая обида засела, он два месяца этим жил, реваншем».

18 декабря 2021 года Большой Папа был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Топору.

Макс Топор и Большой Папа встретятся вновь на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля. Зрители телеканала смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.