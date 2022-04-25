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Еще три двора отремонтируют по федеральной программе на Сахалине

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В Макаровском районе Сахалинской области по федеральной программе отремонтируют три дворовых территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Макаровского горокруга.

Как рассказал директор управления капстроительства Юрий Тимошин, контракт на проведение работ уже заключен. Подрядчик должен уложить новый асфальт, расширить дворовые территории и благоустроить их, установить дополнительные беседки и малые архитектурные формы.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, работы пройдут в рамках федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». В этом году по ней также благоустроят еще 57 дворовых территорий в 17 муниципальных образованиях региона. Из федерального бюджета на эти цели выделят 418 млн рублей.

Ранее сообщалось, что по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Хабаровском крае благоустроят 160 дворов. До 1 июля планируется определить всех подрядчиков.

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