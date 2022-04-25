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На детской площадке в Москве нашли ядовитую змею

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На юго-востоке Москвы в понедельник, 25 апреля, на детской площадке неподалеку от жилого дома обнаружена ядовитая змея. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Гад ползучий: встретиться с пресмыкающимся и выжить
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«Днем 25 апреля поступил вызов об обнаружении ядовитой змеи на детской площадке дома 53 на улице Гурьянова», — пояснил представитель ведомства.

С его слов, на место события был направлен дежурный расчет поисково-спасательного отряда, они поймали змею.

«Животное передали работникам департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы», — подчеркнул собеседник СМИ.

Также он добавил, что пострадавших людей нет.

15 апреля стало известно о том, что в лесах Подмосковья уже можно встретить гадюк. Ядовитые змеи вышли из зимнего анабиоза. Эти пресмыкающиеся, занесенные в Красную книгу, вылезают из своих укрытий и греются на солнце.

22 апреля главный внештатный педиатр минздрава региона Нисо Одинаева на фоне выхода ядовитых змей из зимней спячки предупреждает, что не нужно паниковать, убегать или пытаться прогнать гадюку. Одинаева отмечает, что нельзя совершать резкие движения — следует подождать, пока змея отползет. Если же пресмыкающееся проявляет беспокойство, нужно медленно отступить и уйти. Также сообщается, что укус гадюки не является смертельным, однако летальный исход вероятен в случае специфической аллергической реакции.

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