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Еще 11 пляжей откроют на курортах Краснодарского края к турсезону

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В Краснодарском крае к летнему туристическому сезону откроют 11 новых пляжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Новые пляжи появятся в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске. Их оборудуют по стандартам, утвержденным в регионе в прошлом году.

Летний курортный сезон на Кубани стартует 1 мая. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, к этой дате планируется обустроить сотню пляжных территорий. Три десятка откроют в Анапе, по 23 в Сочи и Геленджике, еще 11 в Туапсинском районе, семь в Новороссийске и шесть в Темрюкском районе, пишет ИА KrasnodarMedia.

Всего в летний период для отдыхающих будет работать 525 стандартизированных пляжей на побережьях Черного и Азовского морей и 12 речных пляжей в степных районах края.

По данным министерства курортов, желающие отдохнуть уже забронировали на лето 50% номерного фонда. В майские праздники курорты планируют принять 600 тыс. гостей. Например, Анапа ожидает более 80 тыс. туристов.

21 апреля стало известно, что проживание в гостиницах Сочи на майские праздники подорожало от 6% до 30% в зависимости от категории объекта размещения.

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