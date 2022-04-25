На МКАД загорелся торговый центр

Торговый центр загорелся на 32-м километре МКАД. Об этом источник в экстренных службах Москвы сообщил в понедельник, 25 апреля.

По предварительным данным, в ТЦ «Шелковый путь» горит склад, сказал он телеканалу «360».

На место выехали несколько пожарных расчетов.

Ранее, 10 апреля, в подмосковном Видном на 26-м км Каширского шоссе на рынке загорелся павильон с лакокрасочными материалами. Общая площадь пожара составляла 100 кв. м.

Днем ранее в Республике Коми в торговом центре «Северное сияние», расположенном на первом этаже жилого дома в Усинске в Республике Коми, произошел пожар.