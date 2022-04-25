«Норникель» и «Росатом» могут предотвратить дефицит лития в России

Россия может столкнуться с дефицитом лития из-за прекращения поставок из Аргентины и Чили. Сейчас необходимый для аккумуляторов металл можно купить лишь в Китае и Боливии.

По словам замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислава Демидова, реально можно рассчитывать только на Боливию. В связи с чем, по мнению чиновника, проблема приобретает уже «гигантские» масштабы. В случае, если Боливия откажется поставлять литиевое сырье, больше его брать негде. Даже при наличии в России перерабатывающих карбонат лития предприятий, без самого сырья страна столкнется с проблемой нехватки литий-ионных аккумуляторов.

Литий — основной элемент в литий-ионных аккумуляторах для электромобилей. И, например, Москва, не так давно перешедшая на электробусы, может столкнуться с колоссальными проблемами. Литий применяется и во многих ключевых отраслях — фармакологии, оборонной, ядерной промышленности и других.

25 апреля «Росатом» совместно с «Норникелем» заявили, что готовы осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.

«Рассчитываем, что правительство в этом году примет решение о выставлении его на аукцион, и хотим начать им заниматься», — сообщил первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на заседании комитета Совета Федерации РФ по экономической политике.

«Продукция «Норникеля» давно играют важную роль в создании накопителей энергии. Расширяя линейку металлов за счет такого важного и востребованного сырья как литий, мы намерены укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли. А сотрудничество Госкорпорации «Росатом» и «Норникеля» позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Компании планируют добывать литиевое сырье в Забайкальском крае и Мурманской области, где есть его запасы. Для этого они должны получить необходимые лицензии, и этот процесс, по мнению Демидова, должен быть ускорен. Так, для Химико-металлургического завода нужна лицензия, позволяющая добывать литий из техногенных отвалов, которые есть на Завитинском месторождении в Забайкалье.

Литий является ключевым элементом в литий-ионных аккумуляторах, которые устанавливаются в электромобили, поэтому у автопроизводителей налицо стремление обеспечить себе поставки. Это, в частности, подтверждает пример Tesla, которая, по словам генерального директора компании Илона Маска, может начать самостоятельно добывать литий. Хотя, по его мнению, уровень цен на литий «сумасшедший». Как утверждает аналитическая компания Benchmark Mineral Intelligence, в прошлом году индекс глобальных цен на литий вырос почти на 490%.

В 2021 году стало известно о планах холдинга «Атомредметзолото» (подконтролен «Росатому») добывать литий в России и возможном участии компании в аналогичных проектах за рубежом. В этот году АРМЗ сообщил, что выбирает «пилотное» месторождение для старта литиевого проекта, отмечает «Интерфакс». По данным СМИ, холдинг рассчитывал производить в Мурманской и Иркутской областях до 50 тыс. т лития ежегодно.

Интерес к литию также проявлял холдинг Uranium One — горнорудная компания «Росатома». Она собиралась начать производство лития в 2023 году и занять десятую часть мирового рынка к 2030 году.