Поступившая 25 апреля новость о запуске серийного производства комплексов противовоздушной и противоракетной обороны С-500 прозвучала особенно своевременно из-за сегодняшней военно-политической обстановки вокруг нашей страны. О том, что начался серийный выпуск «Прометея», боевые возможности которого далеко опережают ранее созданные зенитные системы и комплексы, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков. По его словам, С-500 по силам стать основой системы воздушно-космической обороны России.

На то, что укреплять систему ВКО действительно необходимо, указывают сразу несколько последних событий. Уже прозвучали обещания серьезно нарастить силы НАТО в Европе и начались их перемещения ближе к российским границам. В ближайшее время официально обратятся с просьбой о присоединении к блоку наши соседи –— Финляндия и Швеция. А помимо перспективных проблем с новыми членами Североатлантического альянса для России появились еще более актуальные угрозы.

Украина в ответ на военную спецоперацию регулярно пытается атаковать объекты в глубине российской территории. Пока арсенал ВСУ не так уж велик. Максимум, на что они способны, — удары «Точками-У» с досягаемостью в 140 км, беспилотниками или самоубийственные рейды вертолётов. Но уже вскоре при прямой военной помощи из-за рубежа Киев обзаведется ракетными комплексами с дальностью в сотни километров. Вынашивает он планы и создания собственного оружия с еще большей дальнобойностью. Со стороны киевских властей уже открыто звучат угрозы и мосту в Крым.

Совсем недавно мы видели «перестрелку» баллистическими ракетами между двумя постсоветскими государствами. Осенью 2020-го и Армения, и Азербайджан использовали несколько десятков этих грозных боеприпасов. Причем под удар постоянно попадали не только военные объекты, но и населенные пункты, погибло множество мирных жителей.

Защититься от атак баллистических ракет очень сложно. Это под силу только самым современным комплексам. Разумеется, С-500 изначально спроектирован для этого, как и несколько предыдущих ЗРС. Но у него есть существенные преимущества.

В современном мире невозможно предсказать, где вспыхнет новый конфликт. Сейчас уже нельзя поставить противоракеты в стационарные подземные шахты и оставить их там на десятилетия, как это было сделано вокруг Москвы в СССР. Создать аналогичные районы обороны по всей стране попросту невозможно, как и срочно построить там, где они вдруг потребуются.

Огромным достоинством новой системы «Прометей» станет стратегическая мобильность. Она изначально проектировалась с расчетом на возможность переброски по воздуху самолетами военно-транспортной авиации. Понятно, что первая бригада С-500 заступит на полноценное боевое дежурство в районе Москвы. Но даже ее при необходимости можно будет быстро переместить хоть под Владивосток, хоть к Белгороду.

Возможности новых С-500 позволяют создавать районы радиусом в десятки километров, надежно прикрытые от ударов баллистических ракет малой дальности. Такими «куполами» можно будет накрывать не только войска, но и города и стратегические инфраструктурные объекты.

Минобороны по-прежнему скупо в отношении подробностей тактико-технических характеристик новейшего комплекса. Но известно, что он будет универсалом, способным бороться с самыми разными целями. «Прометей» оснастят несколькими типами ракет для разных задач. В боекомплект войдут как боеприпасы, предназначенные для перехвата воздушных целей вроде самолетов, так и заатмосферные. Ими смогут поражать баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также спутники на низких орбитах.

По сообщениям зарубежных СМИ со ссылкой на Пентагон, во время одного из испытаний ракета С-500 успешно поразила воздушную мишень в 500 км от пусковой установки, что до сих пор было невозможно для любого другого комплекса. Но этими рекордными показателями дело не ограничивается.

За характеристиками ракет и километрами их дальности часто остаются без внимания остальные компоненты сложнейшего комплекса. А ведь для науки и промышленности было уникальным вызовом создание мобильных радаров, способных обнаружить и навести ракеты даже на малозаметные объекты на таких огромных дистанциях. Специальные радиолокаторы нужны были и для того, чтобы не упускать из виду новейшие и перспективные угрозы — гиперзвуковые боеприпасы и ракеты с квазибаллистической траекторией, чтобы видеть спутники и точно определять их характеристики движение.

Совершенно новая военно-политическая обстановка в мире делает крайне важным вопрос о максимально быстром налаживании производства и поставок в войска С-500. Дополнительным вызовом для этой задачи могли бы стать санкции, но «Алмаз-Антей» находится под ними уже не первый год. Они были введены против компании задолго до начала спецоперации на Украине. Похоже, корпорация успела к ним адаптироваться.

В СМИ сообщалось, что в прошлом году Минобороны России подписало контракт с концерном «Алмаз-Антей» о серийном производстве более чем десятка таких систем. Специально под них компания создавала новые производственные мощности. Уже осенью прошлого года первые С-500 переданы в войска на опытное дежурство, а в этом году ожидаются уже серийные образцы.

Автор — военный обозреватель «Известий»

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