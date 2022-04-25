Женщина погибла во время обстрела территории ЛНР военными ВСУ

Жительница поселка Калиново под Луганском скончалась во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Отмечается, что еще трое мирных жителей получили ранения.

«В результате обстрела населенного пункта Калиново погибла женщина 1985 года рождения, три мирных жителя получили ранения», — говорится в Telegram-канале представительства в понедельник, 25 апреля.

Помимо этого, огнем со стороны Украины повреждены девять жилых домов.

8 апреля представительство ЛНР в СЦКК заявило о четырех обстрелах за сутки населенных пунктов Калиново и Донецкий Вооруженными силами Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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