Эксперты дали советы владельцам снятых с производства смартфонов

Американская компания Apple может снять с производства несколько моделей смартфонов прошлых лет, сообщили «Известиям» в Центре цифровой экспертизы Роскачества. Эксперты рассказали об имеющихся рисках для тех, чьи смартфоны скоро исчезнут из продажи.

По данным Роскачества, скорее всего с производства будет снята вся линейка iPhone 11. Отдельные модели линеек 12 и 13 находятся под вопросом.

Как пояснили в организации, устаревшие модели прекращают выпускать, чтобы освободить ресурсы для производства новых. Другая причина — убрать из прошлых линеек модели, которые могут помешать продажам новых. Кроме того, подобная практика распространяется и на смартфоны на базе Android.

«Поддержка компанией даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением. Своеобразным рекордсменом остается Apple, которая, например, поддерживала iPhone 5s в течение шести лет, обновляя патчи безопасности, добавляя функции и устраняя баги прошлых версий. Поэтому даже если вы узнали, что Apple перестал выпускать вашу модель, вы всё равно сможете ее обновлять без всяких проблем», — уточнили в Роскачестве.

Однако при поломке гаджета ремонтировать устройство будет дорого, а также велик шанс наткнуться на мошенников. Так, нечестные сервисные центры могут вместо оригинальной запчасти установить подделку низкого качества или подменить оригинальные комплектующие копиями.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова, в iOS 15.2 и более поздней версии можно посмотреть историю замены запасных частей и обслуживания iPhone, открыв в меню раздел «Об этом устройстве». Там можно проверить оригинальность запчасти и отследить, не поставили ли в сервисном центре реплику вместо оригинала.

Среди смартфонов на базе Android практика многолетней поддержки смартфонов не распространена. Некоторые модели гаджетов китайских производителей могут получать только одно обновление за жизненный цикл, тогда как другие, например Oppo и realme, поддерживают определенные модели своих смартфонов в течение трех лет.

«Многие производители предлагают только два года обновлений с момента выхода модели. Если вы покупаете подержанный смартфон, вы можете сэкономить, но если у модели поддерживаемый период менее чем год, вы рискуете после остаться с «опасным» гаджетом. Если вашу модель сняли с производства, ситуация аналогична: очень скоро ПО на нем устареет», — пояснили в Роскачестве.

Ранее, 20 апреля, эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал, что удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета. Поэтому эксперт не рекомендовал продавать старые смартфоны для сохранения безопасности личных данных.