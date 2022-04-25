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В немецкой компании Uniper заявили о возможности оплаты российского газа в евро

Немецкая Uniper сочла возможным платить за российский газ в евро
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Немецкая компания Uniper считает возможным в будущем оплачивать российский газ в евро. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил представитель концерна, сообщает Bloomberg.

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По его словам, к такому выводу в компании пришли «после первоначальной, необязывающей оценки».

«Мы по-прежнему считаем, что соответствующая обработка платежей (в евро. — Ред.) в будущем возможна», — сказал он.

22 апреля сообщалось, что Еврокомиссия направила странам ЕС письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты, передает RT.

Ранее, 20 апреля, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. По словам дипломата, ФРГ намерена прекратить использовать российский уголь до конца лета, а потребление нефти уменьшить наполовину до лета. Она подчеркнула, что свести к нулю его импорт из РФ планируется до конца года, передает НСН.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Он уточнил, что и Россия сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

Решение стран Запада отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Владимир Путин, и введения антироссийских ограничительных мер, в результате которого усугубилось экономическое положение ряда государств.

Началу спецоперации предшествовало обострение ситуации в Донбассе. Как подчеркивали в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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