Трихолог назвала причины алопеции у детей

Исполнительный директор Ассоциации «Профессиональное общество трихологов», врач клиники «Институт красивых волос», трихолог Юлия Маркова рассказала 25 апреля в интервью «Газете.Ru» о некоторых причинах алопеции у детей.

Одной из причин алопеции является аутоиммунное заболевание, в этом случае детям подбирается специальная гормональная терапия, отметила врач. Помимо этого, болезнь нередко связана с дефицитом витамина D, снижением гемоглобина или сывороточного железа.

Малышам присуща также трихотилломания.

«Это происходит, когда детей начинают отучать от груди, от соски, или ребенок идет в детский сад. При таком состоянии ребенок начинает неконтролируемо повреждать волосы на голове. Например, накручивает на палец в целях успокоения и выдергивает волосы. Таким образом, родители наблюдают формирование очагов на поверхности скальпа», — пояснила изданию трихолог.

В этом случае врач настаивает показать ребенка неврологу, поскольку трихотилломания обычно связана с синдромом навязчивых состояний.

«Обычно это легкая седативная терапия, например, капли для облегчения засыпания, гомеопатия. В более тяжелых случаях назначаются инотропы и транквилизаторы», — пояснила Маркова.

Алопеция может возникнуть и у подростков, страдающих расстройством пищевого поведения. Отмечается, что препараты не всегда улучшают качество волос. Маркова считает, что подросткам не нужно пренебрегать посещением психиатров и дерматологов. Также она рекомендует следить за своим питанием.

15 марта врач-невролог Елизавета Рожнова перечислила основные причины возникновения инсульта у детей. Она отметила, что это врожденные и приобретенные пороки развития сердца; это инфекционные заболевания — менингиты и энцефалиты; это васкулиты — инфекционные и неинфекционные заболевания сосудов головного мозга; это болезни крови, например серповидноклеточная анемия; это травма сосудов, чаще на уровне шеи с последующим расслоением артериальной стенки. Также специалист подчеркнула, что заболевание может возникнуть у еще не родившегося ребенка после 28-й недели беременности, а также в момент родов или в первый месяц жизни.