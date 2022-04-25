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Азербайджанская компания SOCAR опровергла данные об оплате газа из РФ рублями

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Азербайджанская компания SOCAR 25 апреля опровергла информацию СМИ о том, что власти страны якобы согласились закупать газ из России за рубли.

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«В СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Вместе с тем ранее в этот день директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар сообщил, что Россия на фоне западных санкций активно переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией. По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли Москвы с Баку осуществляется в рублях, пояснил он.

Как подчеркнул Гончар, Москва остается одним из ведущих экономических партнеров Баку и занимает первое место среди импортеров азербайджанской нефтяной продукции.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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