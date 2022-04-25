Песков сообщил о планах Путина и Эрдогана провести переговоры 26 апреля

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести телефонные переговоры 26 апреля. Об этом 25 апреля сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, есть такие планы», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день Эрдоган заявил, что целями предстоящего разговора станут «скорейшее достижение устойчивого прекращения огня [в Донбассе] и организация встречи лидеров [РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского]».

24 апреля Эрдоган провел телефонные переговоры с украинским лидером. В ходе диалога он отметил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Эрдоган также заявил «о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».

1 апреля Путин и Эрдоган обсудили продвижение переговоров российской и украинской делегаций. Президент Турции в очередной раз заявил, что желает организовать встречу лидеров РФ и Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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