Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат от Великобритании самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak. Технику передадут на безвозмездной основе, заявил в понедельник, 25 апреля, глава министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления в палате общин.

«Как объявил премьер-министр [Борис Джонсон], будут осуществлены поставки первоклассной военной техники на 100 млн фунтов, включая 120 бронемашин, противокорабельные ракеты и высокотехнологичные барражирующие боеприпасы для нанесения высокоточных ударов», — рассказал Уоллес. Его слова привела газета The Telegraph.

По словам главы минобороны, исходя из того что просит Украина, этого «недостаточно». Поэтому будут направлены зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak на безвозмездной основе.

22 апреля премьер-министр Великобритании заявил о прохождении украинскими военнослужащими тренировок на территории Соединенного Королевства и Польши. Военнослужащие ВСУ обучались управлять британскими бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами

Помимо этого, Великобритания согласилась направить Украине не менее 120 транспортных средств, из которых 80 — это бронированные машины моделей Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначенные для «использования в боевых целях, боевой поддержке и боевой службе» в тылу и на линии фронта, а также 40 машин Samaritan, Spartan и Samson.

16 апреля газета The Times сообщила о возвращении членов Специальной авиадесантной службы (SAS) вооруженных сил Великобритании на Украину для подготовки военных в Киеве и его окрестностях. В частности, военные из Соединенного Королевства научили своих украинских коллег пользоваться противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) NLAW, которые Великобритания поставляет Украине.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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