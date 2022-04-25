Эксперт ВШЭ оценил вероятность разрыва дипотношений РФ с Западом

Высылки дипломатов не приведут к разрыву отношений России со странами Запада, это не выгодно ни одной из сторон, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Об этом он заявил в понедельник, 25 апреля, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день МИД РФ сообщил, что Россия вышлет 40 сотрудников дипмиссии Германии. Это симметричная мера, предпринятая российским внешнеполитическим ведомством в отношении ФРГ.

По мнению Суслова, высылки дипломатов будут продолжаться и дальше, а страны Запада будут принимать новые санкционные меры.

«По мере того что им всё труднее и труднее принимать экономические санкции против России, упор будет делаться на политические меры, и высылки дипломатов являются удобным способом показать свое несогласие, протест, возмущение без нанесения экономического ущерба самому себе. Россия каждый раз будет реагировать симметрично», — выразил мнение эксперт.

Однако ни одна из сторон не преследует цели разрыва дипломатических отношений, напротив, страны стремятся сохранить возможность для диалога.

«Эти высылки дипломатов также имеют два позитивных эффекта: во-первых, возможность для России осуществить дипломатический поворот на Восток. Кадровый голод — одна из постоянных проблем для РФ в незападном мире, посольства там недопредставлены», — добавил Суслов.

Во-вторых, высылки дипломатов означают ослабление разведывательной деятельности, так как, по словам специалиста, значительная часть дипломатов — кадровые сотрудники разведки, работающие под прикрытием.

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча. Двумя днями ранее украинская сторона распространила сообщения о якобы большом числе жертв в городе из-за действий российской армии. В Москве эти заявления назвали провокацией.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

Многие страны ввели такие меры из-за проводимой РФ спецоперации по защите жителей Донбасса.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начал вводить новые антироссийские санкции.

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