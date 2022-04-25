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Девочка-подросток пострадала при столкновении авто в Омске

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В Омске при столкновении двух легковых автомобилей пострадала 14-летняя пассажирка одного из них. Об этом ИА «Город55» сообщили в Госавтоинспекции.

Авария произошла днем 25 апреля на пересечении улиц Герцена и 27-й Северной. Столкнулись автомобиль Chevrolet под управлением 66-летней женщины и Opel, за рулем которого находилась 35-летняя омичка.

В результате ДТП пострадал 14-летняя пассажирка Opel. Ее доставили в больницу для оказания медпомощи.

Как рассказал инспектор отделения пропаганды БДД УГИБДД по региону Станислав Бондаренко, водитель Chevrolet не предоставила преимущество автомобилю Opel, который двигался во встречном направлении. Именно это, по предварительным данным, стало причиной столкновения.

23 апреля на федеральной трассе в Иркутской области столкнулись маршрутный микроавтобус и лесовоз. Пострадали четыре человека.

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