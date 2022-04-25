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Эксперт дал рекомендации по выбору смартфона для школьника

Эксперт Кувиков дал рекомендации по выбору смартфона для школьника
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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков 25 апреля дал рекомендации по выбору смартфона для школьника.

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Так, эксперт советует обратить внимание на мощность процессора, внутреннюю и оперативную память, емкость аккумулятора. Также важно изучить характеристики дисплея.

«Увидев один раз в жизни экран 120Гц, вы будете считать остальные неполноценными. Лучше всего выбрать устройство с большим дисплеем: при чтении с большого экрана глаза будут меньше напрягаться, а любителям фотографировать и снимать видео будет удобно использовать для этих целей смартфон. На сегодняшний день наиболее распространенные вариации диагонали экрана от 6 до 6,5 дюймов», — сказал Кувиков в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, телефон должен быть оснащен хорошей камерой. Эксперт отметил, что, чем больше в ней мегапикселей, тем снимки будут получаться лучше.

«Ну, и наконец операционная система: ключевых две — Android или iOS, лучше всего последние версии», — заключил Кувиков.

20 апреля эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев предупредил об опасности продажи старых смартфонов. По его словам, удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета.

Чебышев отметил, что не рекомендуется по этой же причине продавать и старые ноутбуки, а также жесткие диски, на которых хранилась ценная информация.

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