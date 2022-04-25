Эксперт дал рекомендации по выбору смартфона для школьника

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков 25 апреля дал рекомендации по выбору смартфона для школьника.

Так, эксперт советует обратить внимание на мощность процессора, внутреннюю и оперативную память, емкость аккумулятора. Также важно изучить характеристики дисплея.

«Увидев один раз в жизни экран 120Гц, вы будете считать остальные неполноценными. Лучше всего выбрать устройство с большим дисплеем: при чтении с большого экрана глаза будут меньше напрягаться, а любителям фотографировать и снимать видео будет удобно использовать для этих целей смартфон. На сегодняшний день наиболее распространенные вариации диагонали экрана от 6 до 6,5 дюймов», — сказал Кувиков в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, телефон должен быть оснащен хорошей камерой. Эксперт отметил, что, чем больше в ней мегапикселей, тем снимки будут получаться лучше.

«Ну, и наконец операционная система: ключевых две — Android или iOS, лучше всего последние версии», — заключил Кувиков.

20 апреля эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев предупредил об опасности продажи старых смартфонов. По его словам, удаленные данные с телефона могут быть восстановлены даже после сброса до заводских настроек и форматирования гаджета.

Чебышев отметил, что не рекомендуется по этой же причине продавать и старые ноутбуки, а также жесткие диски, на которых хранилась ценная информация.