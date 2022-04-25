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Захарова рассказала о продолжении переговоров с Украиной

Захарова: переговорный процесс между Россией и Украиной не закончился
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Переговорные команды со стороны России и Украины существуют, процесс не закончился. Об этом 25 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Переговорные команды и с той, и с другой стороны существуют, они были сформированы, встречались неоднократно и лично, и в ВКС (видео-конференц-связь. — Ред.), процесс не закончился. Что касается других форматов, на данный момент у меня информации нет», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в этот день замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что очная встреча переговорных делегаций России и Украины может состояться, как только появятся содержательные договоренности.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать всю необходимую поддержку в рамках переговорного процесса между Москвой и Киевом.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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