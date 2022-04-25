Авиаэксперт прокомментировал решение Внуково сократить штат

Российские аэропорты, вероятнее всего, начнут принимать решения о сокращении персонала осенью или в следующем году, решение авиагавани Внуково сократить персонал сейчас достаточно необычно. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко в понедельник, 25 апреля.

«В сегодняшней ситуации непонятно, как будут развивать авиаперевозки, надолго ли с нами санкции, серьезно ли это повлияет на объемы перевозок или нет. Поэтому принимать решения о сокращении персонала сейчас — не самый идеальный сценарий. В этом году серьезного спада авиаперевозок в связи с санкциями, возможно, и не будет. А в следующем году, когда спад может быть существенным, аэропорты уже будут резать персонал по максимуму», — сказал Крамаренко.

Но эксперт не исключил, что сокращения могут начаться и осенью, когда пройдет пик перевозок, который приходится на летний сезон. Поэтому решение руководства Внуково о сокращении персонала уже сейчас — это, скорее, необычный шаг, полагает эксперт.

Как сообщили ранее в понедельник «Известия», московский аэропорт Внуково ввел режим простоя, прекратил наем новых работников и предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. Вместе с тем, 30% штата выдали предписания о последующем сокращении, сообщили два источника «Известий», знакомых с реализуемыми в авиагавани мерами.

Главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров выразил надежду, что правительство России, которое пообещало выделить на поддержку авиакомпаниям 100 млрд рублей, распределит эти деньги точечно, поддержит наиболее пострадавшие авиакомпании и аэропорты и сохранит их персонал, пусть даже в режиме простоя, но не уволит.

Он напомнил о ситуации с задержками выдачи багажа пассажирам летом 2019 года из-за нехватки грузчиков. Гусаров считает, что аэропорты должны быть всегда готовы к таким пикам пассажиропотока, поэтому держат избыточные мощности, в том числе персонала. Чтобы опять не столкнуться с проблемами, особенно в московских авиагаванях, которые являются ключевыми в транзитном и международном пассажиропотоке, государство должно поддержать их, подчеркнул эксперт.