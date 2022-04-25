Прямой эфир
Мир
В МИД Германии назвали необоснованным решение РФ выслать 40 дипломатов ФРГ
Наука
Путин утвердил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России
Мир
The Times сообщила о возможной отставке Джонсона из-за вечеринок во время пандемии
Мир
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом США Салливаном
Мир
В Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ
Мир
На Украине намерены переименовать связанные с РФ 300 объектов
Мир
МИД РФ предупредил об ответе на недружественные действия против россиян
Экономика
Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки
Мир
В Еврокомиссии призвали Индию и страны Азии поддержать санкции против РФ
Экономика
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых
Мир
Задержан совершивший преступления против мирных граждан военный Украины

Авиаэксперт прокомментировал решение Внуково сократить штат

Авиаэксперт Крамаренко прокомментировал решение Внуково сократить штат
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские аэропорты, вероятнее всего, начнут принимать решения о сокращении персонала осенью или в следующем году, решение авиагавани Внуково сократить персонал сейчас достаточно необычно. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко в понедельник, 25 апреля.

Аэропорт Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график

«В сегодняшней ситуации непонятно, как будут развивать авиаперевозки, надолго ли с нами санкции, серьезно ли это повлияет на объемы перевозок или нет. Поэтому принимать решения о сокращении персонала сейчас — не самый идеальный сценарий. В этом году серьезного спада авиаперевозок в связи с санкциями, возможно, и не будет. А в следующем году, когда спад может быть существенным, аэропорты уже будут резать персонал по максимуму», — сказал Крамаренко.

Но эксперт не исключил, что сокращения могут начаться и осенью, когда пройдет пик перевозок, который приходится на летний сезон. Поэтому решение руководства Внуково о сокращении персонала уже сейчас — это, скорее, необычный шаг, полагает эксперт.

Как сообщили ранее в понедельник «Известия», московский аэропорт Внуково ввел режим простоя, прекратил наем новых работников и предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. Вместе с тем, 30% штата выдали предписания о последующем сокращении, сообщили два источника «Известий», знакомых с реализуемыми в авиагавани мерами.

Главный редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров выразил надежду, что правительство России, которое пообещало выделить на поддержку авиакомпаниям 100 млрд рублей, распределит эти деньги точечно, поддержит наиболее пострадавшие авиакомпании и аэропорты и сохранит их персонал, пусть даже в режиме простоя, но не уволит.

Он напомнил о ситуации с задержками выдачи багажа пассажирам летом 2019 года из-за нехватки грузчиков. Гусаров считает, что аэропорты должны быть всегда готовы к таким пикам пассажиропотока, поэтому держат избыточные мощности, в том числе персонала. Чтобы опять не столкнуться с проблемами, особенно в московских авиагаванях, которые являются ключевыми в транзитном и международном пассажиропотоке, государство должно поддержать их, подчеркнул эксперт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022