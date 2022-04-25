Полсотни деревьев высадят в двух скверах Пскова

В двух скверах Пскова в 2022 году планируют высадить 55 новых деревьев. Об этом сообщает Псковская Лента Новостей со ссылкой на закупочную документацию на портале госзакупок.

Работы пройдут в Сквере ветеранов на территории между домом № 54 по улице Юбилейной, детсадами № 45 и 47, школой № 8, а также в сквере на улице Технической у дома № 14. Исходя из техзадания, подрядчик должен высадить 23 ели, 10 каштанов и 22 сосны.

Максимальная стоимость контракта составит 1,5 млн рублей. Заказчиком выступает городская администрация. Выполнить работы необходимо в период с 1 мая по 30 сентября.

20 апреля сообщалось, что участники международной акции «Сад памяти» посадили уже 5 млн деревьев. Юбилейный дуб будет расти в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области.