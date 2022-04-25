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Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых
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Президент РФ предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%

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Ставка по льготной ипотеке может быть снижена в России с 12% до 9% годовых. С таким предложением 25 апреля выступил президент РФ Владимир Путин.

«...чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12%... до 9%», — сказал политик на совещании по экономическим вопросам.

Позже в понедельник партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов прокомментировал «Известиям» предложение Путина. По его словам, инициатива призвана стимулировать спрос на первичное жилье, но имеет смысл рассматривать снижение ставки и льготные условия для рынка недвижимости в целом. Эксперт отметил, что вторичный и первичный рынки жилья тесно взаимосвязаны и, чтобы купить новую квартиру, россияне зачастую продают старое жилье.

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23 марта Путин поддержал идею правительства о поднятии ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%. Российский лидер подчеркнул, что даже в таком случае она будет существенно ниже рыночной. 30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%.

20 апреля стало известно, что Центробанк РФ ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки до 10–15% по итогам 2022 года.

19 апреля руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что доля бронирований первичных квартир в крупных городах РФ в апреле по сравнению с мартом снизилась в среднем на 50–55%. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7%. Эксперт отмечал, что такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной и они не спешат заключать новые сделки.

18 апреля директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил обращение в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил отменить до конца этого года штрафы за просрочки по ипотечным кредитам. Он отметил, что в условиях введенных с конца февраля западных санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

В тот же день директор фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, что заемщики стали жаловаться на отказы о предоставлении кредитных каникул по нескольким займам сразу. В марте 2022-го россияне уже второй раз получили возможность воспользоваться кредитными каникулами. Впервые такая льгота была доступна в разгар пандемии. Получить отсрочку можно было по ипотеке, автокредитам, потребкредитам или займам, если они оформлены до 1 марта.

15 апреля сообщалось, что интерес россиян к ипотечным кредитам начал падать. Так, доля ипотечных консультаций в России в апреле снизилась на 38% относительно марта. При этом уже в марте россияне интересовались ипотечными кредитами на 27% реже, чем в феврале, добавили в федеральной компании «Этажи».

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