Директор оркестра МГАСО прокомментировала уход Когана с поста худрука

Директор Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) Ирина Шигорева в понедельник, 25 апреля, прокомментировала уход Павла Когана с поста худрука.

Народный артист России Павел Коган объявил о своем решении покинуть пост художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО). Он возглавлял оркестр на протяжении 33 лет, начиная с мая 1989 года.

По словам Шигоревой, директора МГАСО, это личное решение Когана.

«Он оставил пост художественного руководителя в связи с личными обстоятельствами, на него никто не давил, даже наоборот. Но он не прекратил быть дирижером. Однако говорить о перспективах будущих выступлений Павла Леонидовича с оркестром пока преждевременно. Все анонсированные ранее выстуления оркестра, видимо, состоятся, но, скорее всего, без Павла Леонидовича», — пояснила директор в беседе с «Известиями».

По ее словам, распространившиеся слухи о планах по слиянию МГАСО с Российским национальным оркестром, директором которого она так же явления, беспочвенны.

«МГАСО продолжает работать, вопросы о слиянии, поглощении, расформировании и так далее просто неуместны. Это коллектив с 80-летней историей, основанный приказом Сталина в 1943 году. И никто его ни с кем объединять не собирается — у учредителя нет такой задачи», — подчеркнула она.

Что же касается следующего худрука, этот вопрос будет решаться в течение какого-то времени, не сразу.

12 апреля стало известно, что ректор Высшей школы сценических искусств (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин упразднил должность художественного руководителя Высшей школы сценических искусств, которую занимал сам Райкин.

Константин Райкин — народный артист России, лауреат двух Государственных премий РФ, художественный руководитель театра «Сатирикон».