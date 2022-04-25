Аналитик назвал причину перехода РФ на расчеты в нацвалютах с Баку и Ереваном

Переход России на фоне западных санкций на расчеты в нацвалютах, в том числе с Азербайджаном и Арменией, может быть не способом укрепить национальные валюты, а попыткой ухода во взаиморасчетах от долларов и евро, чтобы денежные операции были невидимы для иностранных регуляторов. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в понедельник, 25 апреля.

Ранее в этот же день директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил агентству «РИА Новости», что Россия заблаговременно начала предпринимать меры по снижению рисков, связанных с «фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике». По оценкам экспертов, около 30% торговли России с Азербайджаном происходит в рублях.

Он добавил, что на встречах премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 19 и 20 апреля стороны договорились расширять использование нацвалют при расчетах в рамках взаимной торговли.

«Россия руководствуется, скорее, не выгодой, а вопросом безопасности платежей, чтобы они надежно проходили, потому что любые рассчеты в долларах или евро проходят через европейские или американские корреспондентские счета», — отметил Юшков, говоря о причинах перехода на нацвалюты во взаимных расчетах между странами.

Он допустил, что есть определенные риски, что переводы могут быть заблокированы, и некоторые компании боятся афишировать, что осуществляют какую-то деятельность с Москвой. Аналитик предположил, что переход на нацвалюты может быть пожеланием Азербайджана и Армении, потому что многие компании сокращают торговлю с Россией, так как не знают, что запрещено западными санкциями, а что нет. Подобные же операции отслеживаются в том числе с помощью денежных переводов, добавил он.

По его словам, если переводы происходят в долларах и евро, все более-менее прозрачно для регуляторов США и ЕС. А при расчете в нацвалютах можно даже не использовать международную платежную систему SWIFT, а заменить ее российской системой передачи финансовых сообщений (СПФС) при ЦБ РФ и информация о переводах будет недоступна для американских и европейских санкционных регулторов, пояснил Юшков.

«Может, России и выгодно было бы получать валюту в виде долларов и евро от Азербайджана и Армении, но ее и так много приходит в электронном виде в РФ», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что Банк России сейчас пытается немного ослабить рубль, потому что он стал сильно укрепляться: спрос на него большой, ряд стран перешел на оплату российского газа в рублях. При этом импорт сильно упал, что привело к переполнению внутрироссийского рынка валютой, из-за чего рубль чрезмерно укрепляется, что не предусмотрено нынешним бюджетом, сказал аналитик.

С другой стороны, полагает он, Москве нужны наличные доллары и евро, и если бы в РФ поступали бумажные деньги, было бы отлично. Но это не совсем удобно Баку и Еревану из-за санкций, ведь США запретили поставлять свою нацалюту в Россию.

15 апреля министр экономики Армении Ваган Керобян сообщил, что страна начала расплачиваться за российский газ в рублях. По его словам, ценообразование происходит в долларах, но оплата осуществляется в рублях. Он также отметил необходимость двигаться к национальным валютам.

8 апреля глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил, что товарооборот России и Армении лучше «считать в других валютах», а не в долларах.

В марте сервис SWIFT отключил российские банки от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Отечественный банковский мессенджер для неплатежных документов — СПФС несколько смягчил последствия для экономики от этого отключения, но не снял всех проблем. Российская система значительно моложе SWIFT, которая запустилась около полувека назад. Однако отечественная разработка позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в России, но и в каждой стране-участнице, полагают ее авторы.