Прямой эфир
Мир
В МИД Германии назвали необоснованным решение РФ выслать 40 дипломатов ФРГ
Наука
Путин утвердил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России
Мир
The Times сообщила о возможной отставке Джонсона из-за вечеринок во время пандемии
Мир
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом США Салливаном
Мир
В Хорватии отказались организовать вывозной рейс для сотрудников посольства РФ
Мир
На Украине намерены переименовать связанные с РФ 300 объектов
Мир
МИД РФ предупредил об ответе на недружественные действия против россиян
Экономика
Путин назвал обоснованным повышение ключевой ставки
Мир
В Еврокомиссии призвали Индию и страны Азии поддержать санкции против РФ
Экономика
Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых
Мир
Задержан совершивший преступления против мирных граждан военный Украины

Двое пострадали и семерых эвакуировали при пожаре в доме под Рязанью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Касимове Рязанской области горел жилой дом. В результате пожара пострадали двое мужчин. Оба госпитализированы.

РИА «7 новостей» со ссылкой на ГУ МЧС по региону пишет, что сообщение о возгорании в доме на улице 50 лет СССР поступило на пульт дежурного в 12:35. В 12:40 пожар был локализован, а в 13:04 объявили о его ликвидации.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Из здания было эвакуировано семь человек.

62INFO.ru уточняет, что горел первый этаж жилого дома. Причина случившегося пока не сообщается.

21 апреля сообщалось, что в Твери загорелось четырехэтажное здание военного НИИ. Погибли 18 человек. По последним данным, еще 17 человек находятся в больницах. Огонь охватил площадь примерно в 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022