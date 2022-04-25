Двое пострадали и семерых эвакуировали при пожаре в доме под Рязанью

В Касимове Рязанской области горел жилой дом. В результате пожара пострадали двое мужчин. Оба госпитализированы.

РИА «7 новостей» со ссылкой на ГУ МЧС по региону пишет, что сообщение о возгорании в доме на улице 50 лет СССР поступило на пульт дежурного в 12:35. В 12:40 пожар был локализован, а в 13:04 объявили о его ликвидации.

Площадь пожара составила 8 кв. м. Из здания было эвакуировано семь человек.

62INFO.ru уточняет, что горел первый этаж жилого дома. Причина случившегося пока не сообщается.

21 апреля сообщалось, что в Твери загорелось четырехэтажное здание военного НИИ. Погибли 18 человек. По последним данным, еще 17 человек находятся в больницах. Огонь охватил площадь примерно в 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8.