В Совфеде оценили решение выслать 40 дипломатов ФРГ из России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 25 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал объявление 40 немецких дипломатов персонами нон грата в России.

«Высылать обязательно надо. Должны быть симметричные меры. Мы однажды проявили акт доброй воли, когда [бывший американский лидер] Барак Обама в 2016 году выслал перед Новым годом наших дипломатов, а мы по просьбе Дональда Трампа, который тогда уже победил, но еще не вступил в должность [президента США], отложили ответ. А что получили? Получили очередной пакет санкций», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в российском МИДе сообщили, что Москва приняла решение выслать 40 сотрудников дипмиссии Германии в качестве симметричного ответа на решение ФРГ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала необоснованным такое решение.

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча. Двумя днями ранее Киев распространил сообщения о большом числе жертв в городе якобы из-за действий российской армии. В Москве эти заявления назвали провокацией.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.