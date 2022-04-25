Прямой эфир
Сюжет:

В Совфеде оценили решение выслать 40 дипломатов ФРГ из России

Сенатор Джабаров подержал решение России выслать немецких дипломатов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 25 апреля, в беседе с «Известиями» прокомментировал объявление 40 немецких дипломатов персонами нон грата в России.

Удар в дипкорпус: РФ ответит на высылку своих дипломатов из Европы
Западные страны объявили персонами нон грата несколько сотен сотрудников российских загранучреждений

«Высылать обязательно надо. Должны быть симметричные меры. Мы однажды проявили акт доброй воли, когда [бывший американский лидер] Барак Обама в 2016 году выслал перед Новым годом наших дипломатов, а мы по просьбе Дональда Трампа, который тогда уже победил, но еще не вступил в должность [президента США], отложили ответ. А что получили? Получили очередной пакет санкций», — подчеркнул он.

Ранее в этот день в российском МИДе сообщили, что Москва приняла решение выслать 40 сотрудников дипмиссии Германии в качестве симметричного ответа на решение ФРГ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала необоснованным такое решение.

4 апреля посол России в Берлине был вызван в германский МИД, где ему сообщили о высылке 40 сотрудников российской дипмиссии. Отмечалось, что решение было принято на фоне событий в украинском городе Буча. Двумя днями ранее Киев распространил сообщения о большом числе жертв в городе якобы из-за действий российской армии. В Москве эти заявления назвали провокацией.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылки российских дипломатов раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ.

5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022