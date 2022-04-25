Незаконную свалку ликвидируют на территории поселения в Омской области

В Оконешниковском районе Омской области после вмешательства прокуратуры ликвидируют незаконную свалку бытовых отходов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

«В настоящее время органами местного самоуправления проводятся работы по ликвидации несанкционированной свалки. Окончательное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — цитирует сообщение ведомства ИА «Омскрегион».

По данным агентства, свалка располагалась на территории городского поселения Оконешниково. Местные жители годами свозили туда бытовые отходы. Меры по ее расчистке администрацией не предпринимались.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии в 2022 году планируют ликвидировать 10 несанкционированных свалок. На эти цели районам выделено 35 млн рублей.