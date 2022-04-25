Digital Holding поможет Узбекистану с цифровизацией здравоохранения

Digital Holding, совместное предприятие российских компаний «Мегафон», «ЮэСэМ Телеком» и правительства Узбекистана, а также «Мегафон» и ООО «IT-Med» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения. Об этом было объявлено в рамках проходящей в Ташкенте выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Совместно разработанные технологические решения будут использованы для реализации стратегии «Электронное здравоохранение — 2025» Узбекистана. Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в стране планируется к 2025 году. Они будут включать в себя решения для телемедицинских консультаций и платформу электронных рецептов. Также стороны займутся развитием информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг. Кроме того, в рамках сотрудничества планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным sms-оповещением врачей.

«Современные цифровые технологии помогают не только выстроить и автоматизировать процессы, освободив персонал медицинских учреждений от части рутинных работ, но и повысить качество и эффективность оказания услуг. Так, решения в области телемедицины предоставят доступ к высококвалифицированной врачебной помощи любому пациенту независимо от того, где он находится, а система выписки электронных рецептов позволит контролировать оборот лекарственных препаратов и обезопасить пациентов», — пояснил генеральный директор Digital Holding Андрей Майгур. Он также пояснил, что у команды Digital Holding большой опыт в реализации подобных проектов в других странах, компания рада предложить свои возможности для усиления системы здравоохранения в Узбекистане.

«Масштаб задействования цифровых технологий в области здравоохранения Узбекистана становится все более широким. Построение пациенто-ориентированной цифровизации сферы здравоохранения поможет в первую очередь повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг населению, а также упростить процесс управления. Цифровые решения Digital Holding направлены на достижение более успешных результатов в профилактике и лечении заболеваний», — отметил директор IT-MED Артур Хакимов.