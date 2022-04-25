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Двух жителей Липецкой области госпитализировали из-за укусов змей

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В Липецкой области два человека попали в больницы после нападения змей. Первый случай произошел на минувшей неделе в Грязях, а второй — в понедельник, 25 апреля, в Усмани.

Заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева пояснила GOROD48, что в Грязях змея ужалила мужчину на природе. Он обратился за помощью в Грязинскую ЦРБ. В Усмани состояние пострадавшего от укуса змеи оценивается как тяжелое. Мужчине 65 лет.

В середине апреля сообщалось, что в лесах Подмосковья проснулись гадюки. Пресмыкающиеся, занесенные в Красную книгу, вылезают из своих укрытий и греются на солнце. Лесничие рекомендуют быть особенно внимательными при прогулках по лесу.

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