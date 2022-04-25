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Эксперт отметил необходимость снизить ставку по льготной ипотеке и на вторичку

Эксперт Терехов отметил необходимость снизить ставку по льготной ипотеке и на вторичку
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Предложение президента РФ Владимира Путина по снижению ставки льготной ипотеки на новостройки с 12 до 9% годовых призвано стимулировать спрос на первичное жилье, но имеет смысл рассматривать снижение ставки и льготные условия для рынка недвижимости в целом. Об этом заявил «Известиям» партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов в понедельник, 25 апреля.

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Ранее в этот же день Путин на совещании по экономическим вопросам отметил, что, для того чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан и стимулировать стройку в целом, нужно снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9%. Он добавил, что действие льготной ипотеки необходимо продлить до конца этого года. Несмотря на непростую ситуацию, удалось сохранить программы льготного кредитования на покупку жилья, включая семейную ипотеку, необходимо увеличить объем федеральных средств на эти цели, добавил президент.

Как отметил Терехов, вторичный и первичный рынки жилья тесно взаимосвязаны и, чтобы купить новую квартиру, россияне зачастую продают старое жилье.

«Мы наблюдаем рост популярности программы трейд-ин, когда одновременно реализуется старая квартира клиента и появляются первоначальные средства на покупку квартиры в новостройке», — рассказал партнер SRG.

19 апреля руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что доля бронирований первичных квартир в крупных городах РФ в апреле по сравнению с мартом снизилась в среднем на 50–55%. С 1 апреля начали действовать новые условия льготной ипотеки под 12% вместо 7%. Эксперт отмечал, что такая ставка для граждан не ассоциируется с выгодной и они не спешат заключать новые сделки.

23 марта Путин поддержал идею правительства о поднятии ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%. Российский лидер подчеркнул, что даже в таком случае она будет существенно ниже рыночной.

1 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что кабмин подготовит антикризисный план по недопущению обвала рынка строительства. По его словам, план включит в себя поддержку жилищного строительства, сокращение инвестиционно-строительного цикла, вопросы ценообразования, поставок стройматериалов.

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