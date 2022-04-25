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Благоустройство мыса Ахлестышева продолжится во Владивостоке в этом году

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Во Владивостоке в 2022 году намерены продолжить благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков.

По его словам, на территории установят спортивную и игровую площадки, раздевалки, душевые и уборные. Также продолжится обустройство велодорожки. На эти цели будут выделены дополнительные средства.

«Сейчас мы формируем предложения для наших предпринимателей. Готовы выделить места под общепит, прокат сапов и другой пляжной атрибутики, а также места под розничную торговлю», — рассказал градоначальник.

Продолжаются переговоры по подключении пляжа к электричеству. На территории уже подготовили необходимые инженерные сети, системы освещения и электроснабжения специалисты проложили под землей, пишет РИА «Восток-Медиа».

Ранее на набережной установили лежаки и кабинки для переодевания, обустроили деревянный настил и спуски к воде. Кроме того, на территории предусмотрена входная зона с парковкой и входной распределительной площадью. Вдоль мыса обустроен участок велодорожки протяженностью 1,25 км.

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