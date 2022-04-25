В Москве пройдет выставка работ художника Ализода и фотографа Мудрова

В новом московском арт-пространстве CHU пройдет выставка 93/7 TJ. Это совместный проект художника Шохида Шоди Ализoда, светского фотографа Ивана Мудрова и Светланы Чуксеевой CHU (art buro).

Выставка пройдет в новом арт-пространстве CHU (art buro) по адресу Брюсов переулок, дом 2/14, строение 2. Начало работы выставки запланировано на 30 апреля, 12:00 (галерея работает с 12:00 до 21:00).

Выставка 93% гор и 7% сказки включает в себя серию тиражных фоторабот Ивана Мудрова и живописи Шохида Шоди Ализода. В 2021 году авторы отправились в путешествие за поисками смыслов в самую маленькую страну средней Азии — Таджикистан. Точкой отсчета серии живописи художника Шохида Шоди Ализода стала «Персидская миниатюра» — картина зародилась в Персидской империи, имевшей древние территориальные связи с сегодняшним Таджикистаном. Работы Шоди — это сфокусированные фрагменты миниатюры, которые могли бы выражать путь становления человека. По мнению автора, его живопись призвана увлечь зрителя в диалог с самим собой, личное переживание, работу с памятью относительно отдельных переломных моментов жизни.

Из путешествия по местам, где ступала нога Александра Македонского, фотограф Иван Мудров вернулся с циклом фоторабот, запечатлев на пленку красоту и природу этих мест через призму собственного восприятия.

«Круче гор могут быть только горы. И каждый найдет в этом что-то свое. Эта тиражная серия отражает простоту без институциональных клише и не нуждается в отдельном контексте», — считает Иван Мудров, светский фотограф из Москвы, впервые снимавший природу.

Это искусство направлено на визуальное восприятие и открывает перед созерцателем возможность побыть наедине с самим собой и обнаружить прекрасное в простом.