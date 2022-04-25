Боксер Щербаков оценил физическую форму своего противника Вильданова

Боксер Макс «Топор» Щербаков 25 апреля оценил физическую форму соперника Дениса «Большого Папы» Вильданова.

«Нужно поставить точку в этом вопросе, а то он рассказывает там, что ногу подвернул. <...> Будем надеяться, что он подберет получше обувь, затейпирует покрепче, и не подвернет ее на этот раз. Я буду работать так же, как и в первом бою работал. Выдергивать на себя и отвечать навстречу. Он очень злой, по нему видно, у него такая обида засела, он два месяца этим жил, реваншем, я в его голове. У него хорошая форма, натренировался. По нему видно прям, что он похудел, подскинул», — сказал Щербаков.

Также спортсмен рассказал, как проведет последние дни перед боем.

«Отдых, семья, максимальное спокойствие, минимум соцсетей, питание, капельница, всё в обычном штатном режиме. По две тренировки каждый день», — рассказал «Топор».

23 апреля стало известно, что Щербаков и Вильданов заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим поединком. Деньги получит победитель состязания.

18 декабря прошлого года Вильданов был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Щербакову.

Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.

Также зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.