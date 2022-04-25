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«Росатом» займется разработкой месторождения лития в Мурманской области

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«Росатом» объявил о планах совместно с «Норникелем» осваивать Колмозерское месторождение лития в Мурманской области.

В госкорпорации рассчитывают, что правительство в этом году решит выставить месторождение на аукцион, после чего начнется его разработка.

В России сейчас создается полная технологическая цепочка от добычи литиевого сырья до производства литий-ионных батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии. В связи с этим планируется освоение сырьевых источников в Мурманской области, Сибири, Дагестане и Якутии.

При этом российские производители литиевой продукции продолжают работать за счет поставок продукции в рамках действующих контрактов с компаниями из Чили, Боливии и КНР. Эти поставки обеспечивают текущие потребности в стране, сбоев не отмечается, заверили в «Росатоме».

В госкорпорации добавили, что также рассматривают способ добычи лития из «рассолов». Он сложный и достаточно дорогой, однако может быть экономически оправдан с учетом нынешних цен. Еще литий можно извлечь из отходов, однако на этот источник сырья в «Росатоме» не сильно рассчитывают.

В госкорпорации считают правильным активно скупать дешевое сырье за рубежом и одновременно заниматься добычей лития, в частности, для отработки технологий.

В 2021 году стало известно о планах холдинга «Атомредметзолото» (подконтролен «Росатому») добывать литий в России и возможном участии компании в аналогичных проектах за рубежом. В этот году АРМЗ сообщил, что выбирает «пилотное» месторождение для старта литиевого проекта, отмечает «Интерфакс». По данным СМИ, холдинг рассчитывал производить в Мурманской и Иркутской областях до 50 тыс. тонн лития ежегодно.

Интерес к литию также проявлял холдинг Uranium One — горнорудная компания «Росатома». Она собиралась начать производство лития в 2023 году и занять десятую часть мирового рынка к 2030 году.

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